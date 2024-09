Una Venezuela sedienta de Mundial visita a Bolivia en ciudad de altura

El equipo dirigido por Fernando Batista retoma los partidos clasificatorios, tras su destacada participación en la reciente Copa América que se disputó en Estados Unidos, donde acabó en cuarta posición.



En la tabla de posiciones rumbo a 2026, la Vinotinto está en en cuarta posición y en zona de clasificación directa, con 9 puntos.



Un presente que tiene su base en un equipo de fuste, con jugadores en equipos europeos que le permiten disputar en serio un lugar en el próximo Mundial y dejar de ser el único país sudamericano que no ha disputado nunca una Copa del Mundo.



Pero el timonel Batista no quiere que los sueños y el entusiasmo les desconcentre para hacer un buen papel en la altura de Bolivia.



"Todavía vamos por un proceso, vamos por buen camino, pero no hemos logrado nada (...) siempre con los pies en la tierra", dijo el timonel en Buenos Aires, donde instaló a sus jugadores para prepararse en su visita a bolivianos y luego recibir a uruguayos en Maturín, la siguiente semana.



Empero, Venezuela no podrá contar por lesión con tres jugadores: Yangel Herrera, volante que milita en el Girona de España, y los defensores Wilker Ángel y John Chancellor. La falta más sensible será Herrera, uno de los seguros en el once.



- La altura no resuelve todo -