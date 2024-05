Universitario - Royal Pari cierran la primera fecha del Clausura, este lunes

El fútbol no se detiene. La primera fecha del torneo Clausura de la División Profesional seguirá su curso este lunes y llegará a su fin en Cochabamba, cuando Universitario de Vinto, subcampeón del Apertura, reciba la visita de Royal Pari en el estadio Félix Capriles, a partir de las 19:00. El encuentro entre cochabambinos y cruceños será dirigido por Jonathan Mamani, quien será asistido desde las bandas por Edwar Saavedra y Jesús Ramírez. Ronald Villegas oficiará de cuartos árbitro, mientras que Jorge Justiniano monitoreará el VAR y Bruno Vera el AVAR.

Luego llegó el turno de Always Ready, que en El Alto hizo respetar su localía con un triunfo apretado sobre Blooming (1-0). Finalmente, unos metros más abajo, en la ciudad de La Paz, The Strongest venció a Nacional Potosí por 2-1.



El domingo también se disputaron tres partidos. En el estadio Patria de Chuquisaca , Independiente Petrolero no pudo ante Bolívar. La academia se impuso por la mínima diferencia (1-0) gracias a un gol convertido por Lucas Chávez.



Un par de horas más tarde (17:30) fue el turno de Aurora y Oriente Petrolero. El estadio Félix Capriles recibió el duelo entre celestes y albiverdes, que terminó con victoria a favor del local (3-1).