Universitario venció por la mínima a San Antonio con la dupla Núñez-Tobar

En un encuentro marcado por la intensidad y la búsqueda constante de ambos equipos, Universitario se impuso ante San Antonio con un ajustado marcador de 1-0 en la quinta fecha del Torneo Apertura. El partido, disputado en el estadio local, mantuvo a los espectadores al borde de sus asientos durante los 90 minutos de juego.



Desde el primer minuto, Universitario mostró su dominio en el campo, llevando la iniciativa del encuentro y generando varias oportunidades de gol. Sin embargo, la eficacia frente al arco rival parecía esquiva para los dirigidos por el técnico local.



Por su parte, San Antonio no se quedó atrás y respondió con peligrosas llegadas que mantenían alerta a la defensa de Universitario. A pesar de contar con menos acciones ofensivas, las aproximaciones del equipo visitante llevaban consigo un aura de amenaza que obligaba a los locales a mantener la concentración en todo momento.



El segundo tiempo no fue diferente en cuanto a la intensidad del juego. Universitario continuó presionando en busca del gol que les diera la ventaja definitiva, pero la falta de precisión en los últimos metros les impedía concretar sus oportunidades. San Antonio, por su parte, mostraba una férrea defensa que dificultaba aún más las aspiraciones del equipo local.



Fue al minuto 57 cuando el esperado gol llegó para Universitario. En una jugada que parecía sacada de los entrenamientos, Tommy Tobar se elevó en el área rival y conectó un certero cabezazo que terminó en el fondo de las redes, tras un preciso centro de Maxi Núñez desde un tiro libre en la banda derecha. El estadio estalló en júbilo con el golazo, que ponía a Universitario en ventaja.



A pesar del gol en contra, San Antonio no bajó los brazos y buscó desesperadamente el empate, pero la sólida defensa de Universitario y la eficaz actuación del arquero local impidieron cualquier intento de remontada por parte del equipo visitante.



Con esta victoria, Universitario se consolida como líder de su zona en el Grupo C, sumando 11 puntos de 15 posibles hasta el momento. Por otro lado, San Antonio mantiene su posición de líder en el Grupo A, aunque su posición podría estar en riesgo dependiendo del resultado del partido entre The Strongest y Bolívar en la fecha 5 del torneo.