Universitario y Aurora se dividieron puntos en Quillacollo (2-2)

Universitario de Vinto y Aurora protagonizaron un partido entretenido en el estadio Municipal de Quillacollo, correspondiente a la cuarta fecha del torneo Clausura, que terminó igualado 2-2. Gabriel Montaño y Darío Torrico adelantaron al celeste cochabambino, mientras que Raúl Castro y Tommy Tobar empataron los locales. Las acciones fueron dirigidas por el orureño Jonathan Mamani.



En el primer tiempo Aurora tomó la iniciativa y se encontró rápidamente con la apertura del marcador. En apenas 7 minutos, tras un centro de Didí Torrico, apareció el Sub-20 Gabriel Montaño para cazar el rebote y definir al palo izquierdo de Gustavo Almada. (1-0).



El visitante era superior y mostraba un amplio dominio de las acciones. Por su parte, Universitario carecía de ideas y no lograba conectar pases limpios en los últimos metros.



Sin embargo, el equipo dirigido por Pablo Godoy, logró el empate a los 37’ en complicidad con el arquero de Aurora. Raúl Castro cobró un tiro libre desde la izquierda, que no parecía peligroso, pero David Akologo se confió pensando que el balón se iba afuera. Al final el bote le jugó una mala pasada y la pelota ingresó lentamente hasta toparse con las redes. Fue el 1-1 con el que se fueron al descanso.



En el complemento, nuevamente Aurora asumió el protagonismo de las acciones y logró el desnivel en a los 52’, gracias a una gran jugada individual de Darío Torrico, que se sacó de encima a dos rivales y remató potente al palo derecho de Almada para decretar el 2-1.



La alegría le duró muy poco al equipo celeste, ya que Universitario reaccionó de manera inmediata y emparejó las acciones. Andrés Llanos se desbordó por izquierda y mandó un centro preciso que encontró la pierna goleadora de Tommy Tobar, el colombiano solo tuvo que empujar el balón al fondo de las redes para sellar el 2-2.



Finalmente, el marcador no se movió más, y ambos equipos se dividieron honores en un terreno de juego que no lució en buenas condiciones. Con este empate, Universitario de Vinto trepó al cuarto lugar con 7 unidades, mientras que Aurora se estancó en el sexta colocación con 6.