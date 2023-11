Uruguay apuesta al liderato en las eliminatorias al recibir a Bolivia

Los celestes llegan al enfrentamiento con la Verde tras derrotar claramente a las dos potencias de la región y practicando un fútbol aguerrido, ofensivo y por muchos momentos atildado.



De su segundo puesto actual en la tabla (diez puntos, dos menos que el líder Argentina) podría ascender al primero en caso de ganarle a Bolivia y que los campeones del mundo pierdan o empaten en Brasil, dos escenarios plausibles.



El partido se disputará en el Estadio Centenario de Montevideo, Uruguay, desde las 19:30HB con arbitraje del peruano Kevin Ortega.



- El Loco y el Pistolero-

Desde que a mediados de año el argentino Bielsa se hizo cargo del equipo y lo renovó tras su decepcionante prestación en Catar-2022, la selección charrúa ilusiona cada vez más al público local.



Sus éxitos ante Brasil, en octubre, al que no derrotaba desde hacía 22 años, y Argentina, el jueves último, a la cual nunca le había ganado por eliminatorias como visitante, hicieron que el DT rosarino trepara aún más en la consideración.



"El Loco" había sido cuestionado inicialmente por no haber citado para los cuatro primeros partidos a figuras históricas como Luis Suárez, el máximo goleador uruguayo de todos los tiempos, pero esas críticas se han ido acallando.



El centrodelantero, de muy buen desempeño en el Gremio de Brasil, acabó entrando en la convocatoria para esta doble fecha.



Frente a Argentina no tuvo minutos, pero la prensa local prevé que, ante Bolivia, una de las selecciones a las que más goles le ha marcado (cinco), sí será de la partida.



La estrella de 36 años jugaría así uno de sus últimos encuentros, si no el último, ante su público, teniendo en cuenta que las eliminatorias sudamericanas se reanudarán recién en septiembre, cuando el "Pistolero" esté cerca de cumplir 38.



Muy poco probable parece sin embargo que el martes tome el lugar de quien ocupa actualmente su puesto, Darwin Núñez. El joven futbolista del Liverpool inglés, club donde también Suárez brillara, puso su sello ante Argentina y Brasil y es pieza clave en el esquema de Bielsa.



Uruguay tendrá tres bajas obligadas, dos por suspensión (el defensa Mathías Olivera y el mediocampista Manuel Ugarte) y otra por lesión (el delantero Maximiliano Araújo).



Volverían a la titularidad el defensa José María Giménez, un "histórico", y Rodrigo Bentancur, un volante por el que Bielsa ha expresado su predilección pero que recién reapareció ante Argentina (jugó media hora, de buena manera) tras una grave lesión que lo alejó meses de las canchas.



- Bolivia por su segundo triunfo -

El nuevo entrenador brasileño de Bolivia, Carlos Antonio Zago, colocaría a su vez casi el mismo equipo que el jueves derrotó a Perú en La Paz, con excepción del volante Henry Vaca, suspendido.



La Verde salió de la última posición de la tabla, luego de cuatro derrotas consecutivas, mostrando mejorías, fundamentalmente en defensa.



Por eliminatorias nunca pudo ganarle a Uruguay como visitante. Sobre once enfrentamientos, su mejor resultado fue un empate, en 1977.



Alineaciones probables:



Uruguay: Sergio Rochet - Sebastián Cáceres, Ronald Araújo, José María Giménez, Matías Viña - Rodrigo Bentancur, Nicolás De La Cruz, Federico Valverde - Facundo Pellistri, Darwin Núñez, Agustín Canobbio. DT: Marcelo Bielsa.



Bolivia: Guillermo Viscarra - Roberto Fernández, Jairo Quinteros, Luis Haquin, José Manuel Sagredo - Jaime Arrascaita, Miguel Terceros, Carmelo Algaranaz, Leonel Justiniano - Ramiro Vaca, Marcelo Martins DT: Zago.