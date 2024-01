Uruguay de Bielsa cae 4-3 ante Paraguay en el Preolímpico pese a triplete de Luciano Rodríguez

Gómez, con su segunda anotación de la jornada, emborronó el esperado estreno del Uruguay de Marcelo Bielsa en este torneo Sub-23, en el que mostró dos caras: fue un equipo agresivo e intenso en ataque, pero inocente y a veces displicente en defensa.



Ronaldo De Jesús en el minuto 30, Diego Gómez en el 44 y el 72, y Marcelo Fernández en el 54 marcaron por los paraguayos en el estadio Misael Delgado, en la ciudad venezolana de Valencia.



Luciano Rodríguez, uno de los siete campeones mundiales Sub 20 del año pasado que alineó Bielsa en este partido, lo hizo en el 8, el 11 y el 34 por los uruguayos.



Paraguay lidera ahora el Grupo B con cuatro puntos, seguido por Perú con tres, mientras que Argentina tiene un punto y Uruguay y Chile aún no suman. A segunda hora, a partir de las 19H00 locales (23H00 GMT), Argentina enfrentaba a Perú.



Uruguay saltó a la cancha con una feroz presión sobre la salida de Paraguay, asfixiado.



El cronómetro apenas había corrido 20 segundos cuando Rodrigo Chagas mandó el balón a un poste y no se había cumplido si quiera un cuarto de hora de juego cuando Rodríguez había conseguido dos de sus tres tantos.



El primero llegó al aprovechar un pase atrás de Juan Cruz de los Santos. El segundo se produjo con asistencia de Matías Abaldo, quien atacó el área y filtró un gran balón para el cotizado delantero de la Celeste.



Parecía un paseo para Uruguay, que pudo hacer más daño: Tiago Palacios fallaba un mano a mano ante el arquero Ángel González.



Entonces, en una jugada de pelota parada que agarró mal parada a toda la zaga uruguaya, Ronaldo De Jesús descontaba.



El descomunal Luciano Rodríguez todavía tendría un gol bajo la manga, al capitalizar un rebote tras un cabezazo de un compañero que tapó González.



Diego Gómez surgió antes del descanso para mantener cerca a Paraguay, con un remate, casi sin ángulo, desde el costado derecho, ante un pasivo Uruguay.



Otro despiste defensivo charrúa terminó en el empate provisional, con un taco de Marcelo Fernández.



Todo quedaba servido para Gómez en un tiro libre frontal. Pateó cuando el meta Randall Rodríguez aún daba unos últimos gritos para ordenar la barrera.