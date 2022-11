Uruguay debe enfocarse en Corea del Sur, dice el arquero Sergio Rochet

Uruguay debe ir "paso a paso" y enfocarse en su debut en el Mundial de Qatar 2022, el jueves frente a Corea del Sur que es un rival de cuidado juegue o no su gran estrella, el delantero Son Heung-min.

"Tenemos que ir paso a paso, no podemos perder la concentración porque el nuestro es un grupo muy parejo y cualquiera le puede ganar a cualquiera", aseguró el 'chino' Rochet, de 29 años.

Según Rochet, y pese a que Son "ha demostrado a nivel mundial que es un grandísimo jugador, uno está preparados para enfrentar a todos y no sólo a Son".

Rochet piensa "que va a jugar Son, no me preocupa mucho más, porque si no juega (el delantero del Tottenham) lo hará otro buen jugador" y la clave pasa por estar "concentrado al 100 por ciento".