Uruguay despide al futbolista Juan Izquierdo, cuyos restos ya están en el país

Uruguay despedirá este jueves al futbolista del club Nacional Juan Izquierdo, cuyos restos fueron repatriados desde Brasil, donde el jugador sufrió una crisis cardiaca en pleno partido de la Copa Libertadores.



Izquierdo, de 27 años, murió el martes tras permanecer cinco días en terapia intensiva en Sao Paulo, una tragedia que ha llenado de congoja a la región.



El cuerpo del futbolista llegó a Montevideo sobre la medianoche del miércoles en un C-212 "Aviocar" de la Fuerza Aérea Uruguaya, tres horas después de que otro avión militar, un Embraer C-120 "Brasilia", arribara con los familiares del deportista, informó un vocero oficial.



Izquierdo será velado este jueves de 11H00 a 13H00 en la sede social del Club Nacional en la capital uruguaya, informó la institución, que decretó cinco días de duelo con banderas a media asta y solo servicios básicos activos. No habrá sepelio.



Decenas de personas se acercaron el miércoles a la casa del Bolso para homenajear a Izquierdo con flores, velas, dibujos, mensajes y banderas. Algunos se santiguaban al tocar fotos del zaguero de sonrisa ancha. Y hubo abrazos entre hinchas de Nacional y de su archirrival Peñarol, donde también jugó Izquierdo.



Para Paola Portera de 24 años, la tristeza por la pérdida no tenía colores. "Estamos todos unidos por lo mismo", dijo a la AFP.



"Duele, duele mucho", señaló de su lado Wilson Guadalupe, un empleado público de 36 años que también fue rendir tributo al "querido Izquierdo". "Venimos sufriendo desde el momento en que pasó".



En un video publicado en sus redes sociales junto a la frase "Para siempre con nosotros, Juan", Nacional recordó la trayectoria del defensa y sus entusiastas palabras al sumarse al Bolso por segunda vez en su carrera.



"Tengo una alegría enorme, trabajé para que este momento llegara", se escucha decir a Izquierdo, que se refiere al Nacional como "una familia". "Me moría de ganas solamente por estar".



En Uruguay, un país donde el fútbol es venerado como una religión, la Asociación Uruguaya de Fútbol declaró hasta el domingo luto, sin ninguna actividad competitiva organizada por la federación. El campeonato local ya estaba suspendido desde el fin de semana.



Astros como Luis Suárez, también exjugador del Nacional, y exfiguras de la selección nacional, como Diego Forlán, entre otros muchos futbolistas, se despidieron de "Negrón" como se conocía cariñosamente a Izquierdo.



"Un día triste para el fútbol", dijo en su cuenta en X el club Sao Paulo al enviar sus condolencias "a todo el pueblo uruguayo". Catalina Edmundo, una jubilada de 62 años, destacó a la AFP el apoyo del equipo todos estos días.



Desde la FIFA, el presidente Gianni Infantino también mostró su congoja, mientras que la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) declaró tres días de duelo.



- "Sacar fuerzas" -