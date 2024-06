Uruguay sale a buscar la clasificación a cuartos ante una Bolivia herida

Luego de reafirmar ante Panamá su candidatura al título, Uruguay intentará el jueves en East Rutherford (Nueva Jersey) hacer de Bolivia leña del árbol caído para avanzar a los cuartos de final de la Copa América de Estados Unidos-2024, en la segunda fecha del Grupo C.



Serán dos realidades muy distintas las que choquen en el MetLife Stadium -cercano a Nueva York- desde las 21H00 locales (01H00 GMT del viernes), aunque la necesidad de ganar es la misma para ambas selecciones.



La Celeste, dirigida por Marcelo Bielsa, y Estados Unidos encabezan el Grupo C con 3 puntos, mientras que Bolivia y Panamá, sin unidades, son los colistas.



Si bien Uruguay aterrizó en suelo estadounidense cargando un merecido favoritismo, amparado en su marcha casi perfecta en el camino clasificatorio al Mundial-2026, con dos victorias de prestigio ante Brasil y Argentina, el triunfo 3-1 ante Panamá no hizo más que cotizar al alza sus aspiraciones al título.



"Uruguay tiene grandes jugadores, pero tiene que ir construyendo partido a partido un equipo que se transforme en un equipo que aspire a ganar el torneo", sostuvo Bielsa.



Y es que la Celeste aplicó ante los canaleros en Miami el libreto que el afamado entrenador argentino ha pregonado por el mundo: alta intensidad, presión constante y velocidad en ataque.



Ese vértigo de juego, sumado a la temperatura y humedad de la Capital del Sol, generó un importante desgaste físico en los futbolistas, por lo que Bielsa podría darle descanso a varios referentes del plantel teniendo en cuenta la inferioridad del rival del jueves.



La Celeste jugará de local en el MetLife gracias a la creciente comunidad de uruguayos residentes en el estado de Nueva Jersey (noreste), que alcanza la cifra cercana a los 40.000 habitantes.