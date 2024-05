"Va a ser un partido muy complejo", advierte Thomas Tuchel

El técnico del Bayern de Munich, Thomas Tuchel, admitió que el partido de vuelta de semifinales de Champions contra el Real Madrid (ida: 2-2) del miércoles será "muy complejo", apostando por la posesión de balón para intentar hacer daño al equipo blanco.



"Va a haber diferentes fases en el partido. Ambos equipos tendrán que defender, aguantar, sufrir, mostrar fortaleza cuando el rival tenga el balón", explicó Tuchel este martes en rueda de prensa previa al encuentro.



"Es difícil robarle balones al Real Madrid, pero vamos a intentar tener la posesión", dijo Tuchel en estadio Santiago Bernabéu.



"No creo que vaya a haber un equipo dominando todo el tiempo. Necesitamos la fase de posesión de balón para recuperarnos y hacer daño al rival", añadió el técnico del Bayern, que advirtió contra "las peligrosas transiciones" merengues.



"Será importante jugar como equipo, no sólo con los once titulares sino también con los sustitutos que salgan. Tenemos que tener fe en nosotros", consideró Tuchel.

El técnico del equipo bávaro admitió que el mito del Real Madrid en Europa puede pesar en sus jugadores más jóvenes, pero "hay que centrarse en el partido".



"Con los jugadores hablamos del partido, no del mito del Real Madrid para complicarlo más", dijo Tuchel.



El técnico alemán recordó que en el "partido de ida jugamos mejor y no pudimos ganar", antes de considerar que "ahora el Real Madrid a lo mejor tiene un 51% de posibilidades por jugar en casa".



"El Real Madrid juega en casa y podría jugar de manera algo más ofensiva, pero por otro lado, partimos de un empate, así que es fácil, el que gane mañana irá a Wembley", señaló.



Tuchel trató de no individualizar el peligro del Madrid, pero no pudo evitar elogiar el rendimiento de su centrocampista Toni Kroos.



"Toni es un jugador clave desde hace años. Ha cosechado muchos éxitos en Liga, en Champions, tiene esa forma de dominar el juego, sabe aprovechar esos espacios. Es un jugador clave que marca el ritmo", explicó Tuchel.



"Tiene las riendas del juego del Real Madrid. Mañana igual le podemos frenarlo un poco en su capacidad de marcar el ritmo, pero no nos vamos a enfrentar solo a Kroos, nos vamos a enfrentar a todo un equipo, que funciona súper bien, que es muy flexible y que sabe llevar a cabo todas las facetas de juego", concluyó.