Vaca Díez decide apelar la resolución que lo inhabilita como candidato a la presidencia de la FBF

Escucha esta nota aquí

Hormando Vaca Díez se mantiene firme en su propósito de candidatear a la presidencia de la Federación Boliviana de Fútbol (FBF). En una conferencia de prensa ofrecida este martes anunció que apelará la resolución de la Comisión Electoral de la FBF, que el lunes inhabilitó su plancha.

“El lunes fuimos notificados con esa resolución. Creemos que hemos sido vulnerados en nuestros derechos, es una inhabilitación injusta y eso es lo que más nos motiva para participar en una elección. Hay cosas raras en este proceso, pero vamos a proceder con lo que nos ampara la norma, que es apelar”, dijo Vaca Díez.

Luego dio paso al abogado Jerjes Justiniano quien explicó la parte legal que corresponde en la apelación y expresó que la Comisión Electoral no solo cometió una injusticia, sino una ilegalidad en este caso.

Hizo mención que uno de los motivos para la inhabilitación de Vaca Díez es que un club (Real Santa Cruz) propone a dos candidatos. Un dirigente envió una carta proponiendo a Fernando Costa y otro del mismo club propuso a Vaca Díez y solo se inhabilitó a este último.

También explicó que la Comisión Electoral hace una mala interpretación cuando se refiere a que Vaca Díez no es propuesto por un mínimo de cinco miembros de la FBF (clubes o asociaciones).

“Eso no está en los estatutos. El artículo 38, que se refiere a la elegibilidad, no habla del apoyo de cinco miembros para proponer a un candidato, eso se da para cuando hay congreso, ahí debe contar con el apoyo de cinco delegados, pero no estamos en un congreso. La Comisión Electoral ha tergiversado la norma y eso ha provocado la inhabilitación de Hormando”, dijo Justiniano.

El abogado también hizo referencia al caso de José Ernesto Justiniano, candidato a director de la plancha de Vaca Díez, quien fue inhabilitado porque supuestamente envió una carta renunciando a su candidatura, lo cual aclaró que es falso.

“José Ernesto presentó una carta para su postulación y acaba de hacerse presente en la Felcc (Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen) indicando que esa carta de renuncia es falsa”, refirió.

En el hipotético caso de que la apelación resulte contra Vaca Díez, no descarta recurrir a la justicia ordinaria mediante un Amparo Constitucional.

“Si se confirma la inhabilitación no hay más recursos en el plano deportivo, entonces nos dejaría expedita la vía para un recurso de Amparo Constitucional. Muchos dicen que no se puede ir a la justicia ordinaria; sin embargo, se lo puede hacer después de agotar las instancias deportivas”, añadió Justiniano.

“Creemos que es una jugada, porque no quieren que haya dos equipos en cancha, es una muestra clara que no quieren competir por la presidencia… Nos han puesto una zancadilla, nosotros nos sabremos levantar y esperamos llegar a las elecciones”, finalizó Vaca Díez.

Las elecciones de la FBF están fijadas para el 28 de enero de 2022.

Lea también Wilstermann Wilstermann hizo oficial la contratación del director técnico Miguel Ponce El club aviador dio la bienvenida al entrenador chileno a través de sus redes sociales. Viene de dirigir a Deportes La Serena de su país

Lea también Multideportivo Boliviana Jhoselyn Camargo ganó oro en el Grand Prix Sudamericano de Atletismo Se impuso en la prueba de 5.000 metros, en el evento realizado en Asunción, capital de Paraguay