Vaca Díez se hizo fuerte de local: derrotó (2-0) a Always Ready

Los dominios del balón se fueron alternando. Always Ready procuró jugar a la contra y apeló a algunos remates de larga distancia.

Sin embargo, la primera mitad no tuvo muchas emociones y los equipos se fueron al descanso con el marcador en blanco.

En el segundo tiempo, Vaca Díez tuvo un arranque arrollador. A los 47, Fernández sacó un remate que fue desviado por Pereira. El guardameta no logró despejar de lleno, y Diego Cuadros cazó el rebote y mandó el balón al fondo de las redes. Fue el 1-0 para el conjunto pandino.

Always no tenía reacción y se fue desmoronando. Los dirigidos por Venegas no encontraban el camino del gol y se veían imprecisos.