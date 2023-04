Vaca Díez se hizo fuerte de local y derrotó 2-1 a Real Santa Cruz

Real Santa Cruz no pudo en su visita a Cobija y terminó derrotado 1-2 ante Vaca Díez. El encuentro correspondiente a la fecha 11 de la Liga Tigo se disputó la tarde de este domingo en el Estadio Roberto Jordán Cuellar. Efmamjjasond González había adelantado a la visita, pero el local reaccionó y dio vuelta el marcador con tantos de Joel Fernández y Diego Cuadros.

A los 50’ tras un pase filtrado, Darling Rodríguez le ganó la posición a Danco García y quedó mano a mano frente a Torrez. El arquero en su afán de achicar terminó derribando al delantero de Vaca Diez, el juez no dudó en cobrar penal y Diego Cuadros lo intercambió por gol, fue el 2-1 final.

Con mucho tiempo por delante Real Santa Cruz no encontró la manera de romper la defensa local y los atacantes no estuvieron finos en la definición. El resultado no se movería y los dirigidos por José Aurelio Gay obtuvieron un triunfo vital que les permite escalar en la tabla.