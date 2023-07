Vaca Díez se hizo fuerte de local y venció a Universitario

Vaca Díez hizo respetar su localía y terminó imponiéndose 2-1 a FC Universitario de Vinto en un partido correspondiente a la fecha 3 de la Copa Tigo.



El encuentro del Grupo C se disputó en el estadio Roberto Jordán Cuellar de Cobija ante un sol imponente.



Vaca Díez no tardo ni dos minutos en ponerse arriba en el marcador. Tras un centro del colombiano Cuadros, Fininho se anticipó a toda la defensa cochabambina y conectó de cabeza para vencer la resistencia del arquero Raúl Olivares.



La superioridad del conjunto local era notoria y a los 35 minutos nuevamente se rencontró con las redes.



Pedro Taborga habilitó perfectamente por derecha a Drulin Cruz quien sacó un potente remate ante el achique de Olivares que no pudo hacer nada para evitar la segunda caída de su pórtico.



Así se fueron al descanso, con Vaca Díez 2-0 arriba en el marcador.