Valencia lidera el equipo de Ecuador frente a un Senegal más ofensivo

Como era de esperar, pese a sus problemas en la rodilla derecha, el capitán y goleador Enner Valencia será titular este martes (11:00 HB) en el partido decisivo por la clasificación a octavos del Mundial contra un Senegal que arranca con un once más ofensivo de lo habitual.



A la Tri le sirve el empate para clasificarse para los octavos de final y repetir su mejor actuación mundialista (en 2006).



Por la importancia del partido no podía faltar Valencia, autor de los tres goles que ha metido Ecuador en Catar-2022 y que si marca el primero de su equipo este martes en el Khalifa Stadium se convertirá en el primer futbolista de la historia en anotar siete goles consecutivos.



Para suplir al sancionado Jehgson Méndez, el seleccionador Gustavo Alfaro se ha decantado como estaba previsto por el experimentado Carlos Gruezo, aunque el técnico argentino introduce también una variante más defensiva al decantarse por Alan Franco para la pelea en el centro del campo, en lugar de un jugador más ofensivo como Romario Ibarra.



Por el campeón de África, al que solo le sirve el empate para clasificarse, su técnico Aliou Cisse pone de inicio un once más ofensivo, con la entrada en el centro del campo del jugador del Rayo Vallecano Pathe Ciss, en lugar de Nampalys Mendy, titular en los dos primeros partidos, y en ataque, Krepin Diatta deja su puesto a Ilman Ndiaye.



- Las alineaciones confirmadas:



Ecuador: Galíndez - Preciado, Torres, Hincapié, Estupiñán - Plata, Gruezo, Caicedo, Franco - Valencia, Estrada. DT: Gustavo Alfaro (ARG)



Senegal: E. Mendy – Sabaly, Koulibaly (cap), Diallo, Jakobs – Ciss, Pape Gueye, Idrissa Gueye - I. Ndiaye, Dia, Sarr. DT: Aliou Cissé



Árbitro: Clément Turpin (FRA)