Valverde "es un jugador que necesitamos y que el fútbol necesita", el espaldarazo de Ancelotti al jugador uruguayo

El técnico del Real Madrid, Carlo Ancelotti, admitió este miércoles que el uruguayo Fede Valverde "todavía no ha llegado a su mejor nivel" tras el Mundial de Qatar, pero se mostró convencido de que seguirá siendo una pieza clave de su equipo.



"Todavía no ha llegado a su mejor nivel, está progresando, está aportando, no como en la primera parte de la temporada, lo considero normal por el Mundial", dijo Ancelotti en la rueda de prensa previa al encuentro de cuartos de final de la Copa del Rey contra el Atlético del jueves.



"Tenemos que ser pacientes, no le pedimos que haga goles, le pedimos aportar en el aspecto defensivo y ofensivo y cuando llegue a su mejor nivel volverá a marcar", dijo el técnico merengue, que volvió a reiterar la necesidad de proteger a Vinicius.



"Es un jugador que necesitamos, que el fútbol necesita, que tiene un talento extraordinario", explicó Ancelotti tras ser preguntado sobre las numerosas faltas que recibe el brasileño.



"Lo veo motivado. No se queja", añadió el técnico del Real Madrid, insistiendo en que "por nuestra parte tenemos que protegerlo en el aspecto físico y mental".



Respecto al encuentro del jueves, Ancelotti admitió que el Real Madrid "en teoría" puede ser un poco más favorito por el hecho de jugar en el Santiago Bernabéu a partido único, "pero después es como vaya el partido, como empiece. Tenemos la ilusión y las ganas".



"La ilusión de volver a casa creo que nos va a ayudar", sentenció.