Varane está lesionado y será baja "varias semanas" según el Manchester United

El equipo de Erik ten Hag no podrá contar con importantes jugadores antes de visitar el norte de Londres en el último partido previo a la ventana internacional.



Luke Shaw, Mason Mount y Rasmus Hojlund están lesionados, mientras que Tyrell Malacia, Amad Diallo, Kobbie Mainoo y Tom Heaton todavía no han jugado esta temporada.



Varane se lesionó durante la primera mitad del partido contra el Nottingham Forest (victoria 3-2) y fue sustituido en el descanso, explica en el comunicado el United, sin precisar el origen de la lesión.



El francés, de 30 años, ha sufrido ya varias lesiones desde su llegada a Old Trafford en 2021.