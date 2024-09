Venezuela, con tres bajas para visitar a Bolivia en El Alto

La selección de Venezuela arribará con tres bajas para visitar a Bolivia en el estadio Municipal de Villa Ingenio este jueves, a partir de las 16:00, en el marco de la séptima fecha de las Eliminatorias Sudamericanas rumbo a la Copa del Mundo 2026. Este lunes se conoció que Yangel Herrera, centrocampista que milita en el Girona de España, sufrió una lesión en un partido de liga y deberá ser sometido a pruebas médicas para evaluar su evolución.



“Yangel Herrera tiene una lesión en el aductor izquierdo y estará pendiente de pruebas médicas”, indica el comunicado del equipo español que es propiedad de Marcelo Claure.



Herrera se suma a las bajas de los defensores Wilker Ángel y John Chancellor, quienes también se lesionaron mientras disputaban partidos con sus respectivos equipos. Ángel, que milita en el Criciúma de la segunda división de Brasil, sufrió un duro golpe en la rodilla izquierda frente al Vasco de Gama, lo que derivó en una rotura del ligamento colateral medial. Según informes, su recuperación demandará al menos tres meses.



En el caso de Chancellor, también se trata de una lesión de la rodilla, aunque no se especificó la gravedad. Lo cierto es que el jugador de la Universidad Católica de Ecuador será baja por las próximas 12 semanas.



De momento, la Federación Venezolana de Fútbol no ha anunciado si convocará a otros jugadores para suplir las ausencias de los lesionados. Fernando Batista, director técnico de la Vinotinto, había citado a 41 jugadores para los partidos ante Bolivia y Uruguay.