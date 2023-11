Venezuela denuncia "secuestro" en Perú del avión de su selección de fútbol

"Son cosas que no deberían pasar. Terminó el partido y fuimos a agradecer a la gente de Venezuela (en las tribunas). Salomón Rondón va a dar su camisa y yo voy atrás de él y cuando yo voy a tirar la mía para la gente, la policía me frena", declaró el zaguero en declaraciones a canales oficiales de la Federación Venezolana de Fútbol (FVF).

"Hay un señor de la policía que me frena bien, pero después otros se enojaron, no sé qué pasó, y sacaron los palos para pegarnos (...). Me pegaron dos palazos (...). Me llegaron a pegar dos veces y me rompieron un poco (dos dedos), pero no fue (una lesión) grave", añadió.