Venezuela empata 2-2 con Argentina en la fase final del Preolímpico con agónico penal

Los locales habían tomado ventaja con autogol del portero Leandro Brey en el 16 y Argentina le había dado vuelta al partido con tanto en propia puerta del central Carlos Vivas en el 39 y la cuarta anotación de este torneo de Thiago Almada en el 61.



Venezuela acabó con diez hombres y Argentina con nueve: Bryant Ortega por la Vinotinto y Valentín Barco por la Albiceleste vieron tarjetas rojas en el 44.



Argentina, entrenada por Javier Mascherano, empezó con ímpetu, pero el meta local, Samuel Rodríguez, hacía gala de buenos reflejos y tenía también una pizca de suerte, como en el minuto 12, cuando un remate de Almada le superó y el balón pegó en el palo antes de rebotar en su espalda y perderse por la última línea.



Venezuela, no obstante, se iría adelante con un contragolpe. Brey desvió a su propio arco la esférica al buscar interceptar un centro raso que lanzó David Martínez tras una endiablada galopada.



La exhibición de paradas de Rodríguez siguió, pero un instante de mala comunicación con Vivas hizo que un centro inofensivo significara el empate albiceleste.



El descanso llegó entre tensiones por el encontronazo entre Ortega y Barco.



Barco le lanzó un balón a la cabeza su rival y Ortega reaccionó igual, a lo que el árbitro respondió con dos tarjetas rojas.



Los locales tomaron mayores precauciones en la reanudación, para redoblar su apuesta por las contras.



Y eran peligrosos: Andrés Ferro cabeceó desviado tras un corner en el 58 y el atacante Kevin Kelsy, entrando desde el banquillo, tuvo un mano a mano que no pudo resolver.



Cuando más difíciles se veían las cosas para Argentina, surgió Thiago Almada. El campeón mundial de Catar 2022 se abrió paso entre tres defensores en el área, hizo una pared con Santiago Castro y finalizó.



Venezuela, pese a ello, no se rindió y en el tiempo agregado consiguió premio a su negativa a capitular.



Brasil, a primera hora, perdió 1-0 con Paraguay.