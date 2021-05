Venezuela entrenará en Santa Cruz y viajará un día antes a La Paz para el partido ante Bolivia

Escucha esta nota aquí

La selección de Venezuela viajará a La Paz un día antes del partido por las eliminatorias con la selección boliviana, a disputarse el 3 de junio (16:00) en el estadio Hernando Siles, por la séptima fecha.



El entrenador José Peseiro indicó que tienen previsto llegar tres días antes a Santa Cruz (31 de mayo), para luego trasladarse a la sede de Gobierno.



“Adaptación no habrá porque no tenemos tiempo para hacerlo. Vamos a entrenar en Santa Cruz de la Sierra dos días y el día anterior al partido llegaremos a La Paz. Los jugadores faltantes del exterior estaremos evaluando si pueden llegar primero a Venezuela y partir con nosotros o aterrizar directo a suelo boliviano”, señaló el portugués que está a cargo de la Vinotinto.



La selección venezolana no contará ante Bolivia con tres importantes jugadores por lesión, el atacante Salomón Rondón, el mediocampista Yangel Herrera y el defensor Yordan Osorio, por sendas lesiones.



Venezuela marcha octavo en la tabla de posiciones de la eliminatoria, con tres puntos, dos más que la selección boliviana.



