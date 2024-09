Venezuela inicia su preparación en Buenos Aires con Baroja como novedad para enfrentar a Bolivia

Alain Baroja, arquero de Always Ready, encabezó la llegada de jugadores a la concentración de la selección venezolana de fútbol, que ya se entrena con miras al partido de este jueves frente a Bolivia en el estadio Municipal de Villa Ingenio (16:00), correspondiente a la séptima fecha de las Eliminatorias Sudamericanas. El guardameta fue recibido por algunos miembros de la Federación Venezolana de Fútbol y el seleccionador Fernando Batista. La presencia de Baroja en su selección es fundamental, ya que conoce a la perfección el estadio de Villa Ingenio , donde entrena y disputa sus partidos con Always. Su inclusión ante Bolivia es una opción muy viable debido a que se encuentra aclimatado a los 4.095 metros de El Alto. Concentración en Buenos Aires Debido a los problemas sociopolíticos generados por las recientes elecciones presidenciales, la Federación Venezolana de Fútbol (FVF) decidió buscar una nueva sede para la preparación de su selección. Tradicionalmente, la Vinotinto se entrena en la Isla de Margarita, donde se ubica el Centro Nacional de Alto Rendimiento, pero los constantes enfrentamientos derivados de los comicios han obligado a la FVF a considerar alternativas. En colaboración con el director técnico Fernando Batista, la FVF optó por concentrarse en Argentina, específicamente en Buenos Aires . En esta ciudad, se establecerá el búnker venezolano, que solo tendrá tres días de entrenamiento antes de viajar a La Paz. Sin embargo, la delegación venezolana aterrizará primero en Santa Cruz y, un par de horas antes del partido del jueves, se trasladará a Villa Ingenio.

"Hay que preparar un buen partido, una buena estrategia. Vamos con todos, todos los jugadores a disposición, porque hay muchos muchachos que juegan en México, Ecuador y Colombia, pero no a esa altura. T ambién tengo a Alain Baroja, que juega allá, en Always Ready. Trataremos de ver lo mejor para este encuentro", indicó Batista.



"Más allá de que es un condicionante desigual, se habla de la altura, trato de no pensar en ello, sino de ir a jugar el partido que tenemos pensado y tratar de sacar un resultado positivo", añadió.



Para esta fecha de clasificatoria mundialista, el DT Batista decidió convocar a 41 jugadores. Además, la Vinotinto deberá recibir a Uruguay el martes 10 de septiembre.



Con 9 unidades, Venezuela marcha en el cuarto lugar de las Eliminatorias Sudamericanas y se ilusiona con clasificar por primera vez a una Copa del Mundo.