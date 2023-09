Venezuela-Paraguay: ganar para evitar tempranas alertas

El partido en el Estadio Monumental de Maturín llega después de decepcionantes estrenos para ambas selecciones: la Vinotinto perdió 1-0 ante Colombia en el debut oficial de su entrenador, el argentino Fernando 'Bocha' Batista, y la Albiroja empató 0-0 en casa ante Perú.



- Clave 1: Rivales directos -

El Mundial de 2026 se jugará en Estados Unidos, Canadá y México con nuevo formato y 48 países en liza. Sudamérica amplía su número de cupos a seis plazas directas y una para la repesca.



Venezuela, motivada con ese escenario, se permite soñar con llegar por primera vez a la máxima cita del fútbol, a la vez que Paraguay aspira a retornar tras consecutivas ausencias en Brasil 2014, Rusia 2018 y Catar 2022. En Sudáfrica 2010, su última participación, los guaraníes cayeron en cuartos de final.



Son rivales directos, pues en teoría estarían peleando plazas de zona media de la tabla y repechaje, así que estarán en juego puntos que valen oro.



"Vi un equipo maduro, equilibrado ante un equipo experimentado", dijo el técnico de Paraguay, el argentino Guillermo Barros Schelotto, tras el empate sin goles ante Perú en Ciudad del Este, que tuvo sabor a derrota: su adversario jugó con 10 la mitad del partido y el cuadro guaraní echó en falta mayor puntería para sacar provecho a la situación.



"Nos vamos frustrados por no haber ganado, pero nos vamos tranquilos", agregó.



Hay una seria duda: Miguel Almirón, su gran referente ofensivo, salió del cotejo con molestias musculares.



- Clave 2: Mayor precisión -

El 'Bocha' Batista reconoció que el ataque vinotinto no fue "fino": Venezuela mostró una baja precisión en sus pases (68%) frente a Colombia.



"Mucho de lo que habíamos hablado y pensábamos en una cancha, en un país difícil para venir a jugar, estaba saliendo bien", expresó, sin embargo, el timonel. "Hay que pasar la página y pensar en lo que viene".



El once venezolano mostró una primera mitad sólida, derrumbándose al encajar un gol en el arranque del segundo tiempo en Barranquilla el jueves.



Venezuela, al ser local, podría presentar cambios para buscar màs protagonismo. El delantero Josef Martínez es uno de los hombres que aguarda por una oportunidad.



- Clave 3: Los de Messi -

Compañeros de Lionel Messi en el Inter Miami, Martínez y el paraguayo Diego Gómez estarán enfrentados en Maturín.



Gómez, de 20 años, fichó con el equipo de la MLS hace un mes, y poco después vino la convocatoria para jugar con Paraguay. Se emocionó hasta las lágrimas cuando oyó la semana pasada el himno nacional.



"Siempre un placer estar acá", escribió Gómez en redes sociales. "Una lástima (que) no pudimos dar esa alegría a nuestra gente, pero dimos todo".



- Alineaciones probables:



Venezuela: Rafael Romo – Alexander González, Yordan Osorio, Wilker Ángel, Luis Mago – José Martínez, Tomás Rincón, Yangel Herrera – Jefferson Savarino, Salomón Rondón, Darwin Machís. DT: Fernando Batista.



Paraguay: Carlos Miguel Coronel - Robert Rojas, Fabián Balbuena, Gustavo Gómez, Blas Riveros - Mathías Villasanti, Andrés Cubas, Diego Gómez - Miguel Almirón, Gabriel Ávalos, Ramón Sosa. DT: Guillermo Barros Schelotto.