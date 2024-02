“Venir al PSG fue un gran paso en mi carrera”, confiesa Marco Asensio

R: "Sí, hablé con varios compañeros, no sólo con Keylor sino con varios compañeros de la selección española me hablaron muy bien del París SG y la verdad es que tiene un proyecto ambicioso, muy bueno, con grandes jugadores, con un gran 'staff' técnico y eso es lo que me hizo venir aquí y creo que es un paso muy grande en mi carrera. Tengo muchas ganas de hacer grandes cosas en este club".

R: "Desde el principio me encontré muy bien, me acogieron perfectamente, me siento un jugador importante que puedo ayudar mucho al equipo al club a los jugadores. Creo que ese es un papel también importante, que desempeño junto a otros jugadores que llevan ya muchos años aquí. Intento aprender las costumbres que tienen aquí y poder ayudar en todo lo que puedo. Hace poco cumplí 28 años, pero he podido vivir muchísimas experiencias y creo que puedo aportar mucho al equipo tanto dentro como fuera del campo".