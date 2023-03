Ver a la Selección ante Arabia Saudita será gratis

“Vamos a transmitir de manera gratuita a través del portal futbol.bo, para todas las personas que quieran seguir a la Selección”, indicó Fernando Costa al portal paceño Código Deportivo.



El presidente de la FBF decidió abrir la transmisión, y dejar que el país vea a la Selección de manera gratuita. En un inicio, la idea era cobrar 35 bolivianos por cada amistoso de ‘La Verde’, y 50 por ambos (ante Uzbekistán y Arabia Saudita).



Ante el bochorno y el fallo de la web en el partido ante los uzbekos, la Federación quiso ‘blindarse’ de la crítica y reivindicarse con el hincha que aportó, y no obtuvo el producto por el que pagó.



La web no funcionó, algunos ni siquiera pudieron registrarse a tiempo, y casi todo el país terminó viendo el partido en el canal de You Tube de la Federación de Uzbekistán, de manera gratuita.



Fernando Costa había señalado después del primer amistoso que habría devoluciones, y que el partido iba a ser gratis para los que pagaron el primer evento fallido. Este lunes hubo un cambio de parecer y se confirmó que la señal será abierta para todos, no solo los que abonaron para el evento.