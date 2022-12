Vialli deja la selección italiana para luchar contra el cáncer que sufre

"Después de una larga y difícil conversación con mi maravilloso equipo de oncólogos, he decidido suspender, espero que de forma provisional, mis compromisos profesionales presentes y futuros", explicó en un comunicado el jefe de la delegación italiana.

"Es un compañero de viaje no deseado, pero tengo que seguir adelante, viajar con la cabeza gacha y no rendirme nunca, con la esperanza de que se canse y me deje vivir todavía mucho tiempo", afirmó Vialli sobre su enfermedad en un documental emitido por la Rai en 2021.