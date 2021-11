Vicepresidente de la FBF denunciará a Conmebol y FIFA que el congreso que presidió Costa fue irregular

Escucha esta nota aquí

Marcos Rodríguez, vicepresidente de la Federación Boliviana de Fútbol (FBF), confirmó este jueves las marcadas diferencias que mantiene con la máxima autoridad del balompié nacional, Fernando Costa, al anunciar que denunciará ante la Conmebol y FIFA las decisiones que se tomaron el miércoles en el congreso ordinario federativo que se realizó en La Paz.

Rodríguez, que no participó de esta cumbre del fútbol, dijo, en una entrevista del programa Facetas Deportivas, que Costa vulneró el Estatuto de la FBF al convocar a un congreso sin previa socialización de los temas que se discutieron y porque se adelantó la fecha de la elección del nuevo comité ejecutivo totalmente fuera de norma.

“Violentó el Estatuto porque se puede llamar a elecciones si los miembros del comité ejecutivo renuncian o por causa de muerte, pero acá no ocurre ni lo uno ni lo otro. Lamentablemente mucha gente se presta para esto y ahí se ven los resultados. Nosotros denunciaremos esta irregularidad a la Conmebol y FIFA porque no podemos pecar por omisión. Es importante que conozcan cómo se están manejando en el país los procesos de la Federación”, dijo.

El dirigente pandino lamentó que Costa y los dirigentes que participaron de la reunión del miércoles no midieron consecuencias con sus actos.

“No han pensado en las consecuencias que generará todo esto. Ahora, en una gestión se podrá tener cuatro a cinco presidentes porque todo dependerá de lo que piensan en su momento los presidentes de los clubes y de las asociaciones. Será sencillo porque se llamará a un congreso para acortar los mandatos y luego vendrán las elecciones. Esto puede pasar también a nivel de asociaciones porque las asambleas podrán destituir y llamar a elecciones el momento que deseen. Por eso, los dirigentes que han aprobado lo que se discutió en el congreso sin conocer y profundizar lo que apoyaron. Es lamentable porque antes se hablaba de que había unidad en las asociaciones y se lo hacía por convicción; hoy es por intereses personales”, sostuvo.

Rodríguez dijo que no se presentará a las elecciones del 28 de enero porque entiende que los miembros del comité electoral de la FBF obedecen órdenes de Costa y esto provocará que no se realice un proceso electoral transparente.

“Hay muchas denuncias en contra de la comisión electoral, que me parece obedece a una sola persona. Han cometido errores, pero ojalá que puedan recapacitar y puedan desarrollar las elecciones con transparencia ya que así lo decidieron en el congreso. No iré como candidato, pero voy apoyar si estoy dentro de una plancha. No lo haré porque seguramente la comisión electoral me buscará miles de cosas para que no pueda postularme. Estoy seguro que no serán elecciones justas”, expresó.

