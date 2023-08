Victoria agónica: Barcelona remonta al Tottenham en el Trofeo Gamper

El Barcelona jugará en este estadio que fue sede de los Juegos Olímpicos de 1992 mientras duren las obras que está realizando en el Camp Nou.



Tras ir perdiendo por 2-1 durante gran parte del encuentro, el Barça ganó al Tottenham en los últimos minutos, gracias a los goles de Ferran Torres (82), Ansu Fati (90+1) y Abde (90+33).



Sin Ousmane Dembélé, al que se coloca como probable fichaje en los próximos días del París Saint-Germain, pero con lo que se parece a un futuro once titular, los hombres de Xavi Hernández, no brillaron, frente a un equipo londinense con algunas bajas.



Su goleador Harry Kane, al que también se coloca fuera del Tottenham, en el Bayern Múnich, ni siquiera se desplazó a Barcelona.



Febril defensivamente, a los 'Blaugranas' les faltó rigor, encajando dos goles evitables del centrocampista inglés Oliver Skipp (24, 36).



Pese a todo, el Barça había comenzado perfectamente el partido, marcando en el minuto 3, gracias a un remate con el pie izquierdo del goleador polaco Robert Lewandowski, servido por Raphinha.



Los catalanes no acababan de encontrar su juego, para recuperarse en el segundo período, en el que tuvieron bastantes ocasiones, sobre todo por medio de los jugadores que habían entrado, Ferran Torres y Abde, hasta que pudieron empatar en el minuto 82.



Bien colocado, Ferran Torres remató a la red un buen centro del joven Lamine Yamal, de 16 años, al poco tiempo de entrar en juego.



Fue de nuevo el juvenil español el que sirvió en profundidad a Ansu Fati, que dio ventaja al Barça de un disparo cruzado, en el minuto 90+1. Abde aumentó la ventaja dos minutos más tarde para sellar el marcador del encuentro.



El defensa uruguayo Ronald Araujo dejó el terreno por lesión en el minuto 32, sustituido por Sergi Roberto.



Este partido, la 58ª edición del Trofeo Joan Gamper, fundador del club, era el último antes del inicio del campeonato español este fin de semana.



El Barça se desplaza a Getafe el domingo (15:30HB).