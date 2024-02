Villamil arribó a Quito para sumarse a Liga

Gabriel Villamil, flamante refuerzo de Liga de Quito, arribó el domingo Ecuador y se sumará a los entrenamientos de su nuevo equipo en las próximas horas.



El volante de la selección nacional aterriza en Quito tras ser cedido por Bolívar por un año con opción a compra.



Villamil, que hasta hace unos días estaba en Venezuela disputando el Torneo Preolímpico Sub-23 con la Verde, emitió sus primeras declaraciones con la camiseta de Liga.



“Estoy muy feliz e ilusionado por llegar a este club. Tengo todas las ganas de unirme al grupo y adaptarme lo más rápido posible. Sin lugar a duda, salir al exterior era mi objetivo y venir a un equipo tan grande es un orgullo”, indicó el tarijeño en el aeropuerto de Quito.



“Vengo cedido por un año, habíamos hablado hace algunos meses pero no era seguro. Finalmente llegamos a un acuerdo y felizmente estoy aquí”, añadió.



Además, Villamil aseguró que ya tuvo contacto con algunos de sus nuevos compañeros.



“Tuve una conversación por mensaje con el capitán del equipo, me dio la bienvenida y me dijo que estaba para mi. Está muy dispuesto ayudarme en lo que me haga falta, eso es muy bueno para mi”.



Finalmente, se refirió a la final de la Recopa Sudamericana que jugará Liga de Quito ante Fluminense en dos semanas.



“Tengo mucha emoción, sé que el club peleará para salir campeón de la Recopa y creo que tiene el equipo para hacerlo. Voy a trabajar duro para engranar lo más rápido posible. Serán partidos complicados, el Fluminense tiene un equipo muy fuerte, pero nosotros tenemos lo nuestro”, concluyó.



La Recopa Sudamericana reúne al campeón de la Copa Libertadores 2023 (Fluminense) y al campeón de la Copa Sudamericana 2023 (Liga).



El partido de ida está pactado para el 22 de febrero en Quito, mientras que la revancha se jugará el 29 del mismo mes en el Marcaná de Río de Janeiro.