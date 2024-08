Villamil marca su primer gol con Liga de Quito y aspira a un puesto en la selección boliviana

Se hizo esperar, apareció y marcó un gol. Gabriel Villamil anotó el miércoles su primer tanto con la camiseta de la Liga Deportiva Universitaria de Quito, que venció 3-0 al Deportivo Cuenca en un partido correspondiente a los octavos de final de la Copa Ecuador, lo que le valió la clasificación a cuartos. Villamil, que arrancó el partido desde el banco de suplentes, fue llamado por su director técnico Pablo 'Vitamina' Sánchez para ingresar al terreno de juego en la segunda mitad. El gol llegó tras una buena conexión de pases que encontró al volante tarijeño cerca del punto penal, quien no dudó en sacar un potente derechazo raso para vencer la resistencia del arquero rival y depositar el 3-0 definitivo.





El exjugador de Bolívar festejó su gol a todo pulmón y fue felicitado por sus compañeros; la emoción era evidente, ya que desde que arribó a Ecuador siempre estuvo en la mira y fue fuertemente criticado.



"Lo celebré con todo, fue un bonito gol que me motiva a seguir trabajando y a defender la camiseta de mi selección para ganarme un puesto de titular en el partido que tenemos frente a Venezuela", manifestó Villamil en conferencia de prensa post partido, expresando su ilusión de ganarse un puesto en la Verde en la doble fecha de Eliminatorias Sudamericanas de septiembre.



"Feliz por la clasificación y por marcar mi primer gol con la camiseta de Liga, nos jugamos todo estos últimos meses y vamos a hacer lo necesario para conseguir los objetivos trazados", añadió en sus redes sociales.



Aún no se sabe cuándo Villamil será liberado para sumarse a la concentración de la Verde en La Paz, dado que Liga de Quito deberá jugar este sábado ante el Barcelona por el torneo local. Desde el club blanco no han especificado si será tomado en cuenta para este encuentro. De darse, recién arribará al país el domingo.