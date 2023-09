Villarreal vuelve a la Europa League con derrota 2-0 ante Panathinaikos

Fotis Ioannidis (minuto 38), elevando ante Pepe Reina tras recibir de Giannis Kotsiras, y el esloveno Andraz Sporar (78) con un disparo raso firmaron los goles del 'Pana', que no se pone líder del grupo ya que el Rennes francés consiguió un triunfo ligeramente más amplio (3-0) sobre el Maccabi Haifa israelí, también este jueves.



El último recuerdo del Villarreal en la Europa League era el triunfo en la interminable tanda de penales de la final que ganó en 2021 en Gdansk (Polonia).



La temporada siguiente (2021-2022) jugó la estelar Champions League, llegando a semifinales, y en el pasado curso 2022-2023 jugó la Conference League [tercer torneo en importancia], donde llegó hasta los octavos de final.



Este revés en Grecia complica de entrada la clasificación del Villarreal en un grupo y le presiona para no fallar en la segunda jornada, el jueves 5 de octubre, en casa ante el Rennes.



La crisis previa al parón por los partidos internacionales de selecciones de septiembre, con tres derrotas en las cuatro primeras jornadas de la Liga española y el despido del entrenador Quique Setién, parecía haberse cortado con el triunfo del pasado fin de semana sobre el Almería.



La derrota y la mala imagen de este jueves devuelve de golpe las dudas al equipo que ahora dirige José Rojo 'Pacheta', que el domingo visitará en el campeonato español al Rayo Vallecano.



"Tenemos que mejorar y arreglar ciertas cosas que no hacemos bien. Tenemos que mejorar los duelos en ataque y en defensa. Hemos de ser más duros, chutar más veces a portería y acercanos más al área rival", analizó Pacheta al término del partido.



"Debemos olvidar la derrota, aprender de los errores y afrontar los próximos partidos. Tenemos muchos jugadores y son muy buenos. Están acostumbrados a jugar cada tres días y a competir, muchos han sido campeones de esta competición", añadió.