Villegas disipará todas sus dudas en el Estadio Nacional de Chile este lunes

La selección boliviana aterrizó en Santiago el domingo y este lunes realizará el reconocimiento del campo de juego del Estadio Nacional Julio Martínez Prádanos, donde también llevará a cabo su último entrenamiento de cara al partido del martes frente a Chile (17:00) por la octava fecha de las Eliminatorias Sudamericanas rumbo a la Copa del Mundo 2026.



Para enfrentar a la Roja, el seleccionador Óscar Villegas no tiene dudas sobre el esquema táctico que planteará, ya que pretende repetir el mismo que utilizó en la goleada frente a Venezuela (4-2-3-1). En la elección de jugadores, también parece tener todo resuelto; sin embargo, utilizará este último entrenamiento para ratificar los nombres que eligió el domingo en la práctica en Santa Cruz o para pulir algunos detalles y realizar los últimos retoques en su once titular.



De no haber cambios de último momento, Villegas alineará a los siguientes ‘11’ frente a Chile: Carlos Lampe; Diego Medina, Luis Haquin, Marcelo Suárez y José Sagredo; Robson Matheus, Pablo Vaca; Miguel Terceros, Gabriel Villamil, Roberto Carlos Fernández; y Carmelo Algarañaz.



Las novedades son José Sagredo, Pablo Vaca, Gabriel Villamil y Miguel Terceros, quienes reemplazarán a Ramiro Vaca y Héctor Cuéllar, ausentes por acumulación de tarjetas amarillas, y Henry Vaca, baja por lesión. Además, hay que tener en cuenta que Terceros será el reemplazante natural de Lucas Chávez, quien tuvo un bajo rendimiento ante la Vinotinto en El Alto.



Este último entrenamiento en el Estadio Nacional de Santiago será fundamental para que Villegas tenga la certeza de quiénes son los hombres idóneos para encarar el partido del martes, un encuentro que se proyecta con mucho desgaste físico y cuyo principal objetivo es “mantener el arco en cero”.



Se prevé que en la sesión de esta tarde (16:45 HB), Villegas y sus dirigidos trabajen a detalle las jugadas a balón parado y las jugadas preparadas, así como también se establezcan las marcas hombre a hombre para cada arremetida a balón parado de los chilenos.