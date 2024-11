Villegas pretende dejar en La Paz a los jugadores que corren riesgo de suspensión

Cinco son los jugadores que tiene en capilla la selección boliviana para visitar a Ecuador en Guayaquil el 14 de noviembre, razón por la cual el director técnico de la Verde, Óscar Villegas, apunta a que se queden en La Paz para preparar de lleno el lance del 19 del mismo mes frente a Paraguay en El Alto.



La lista la encabeza el capitán Luis Haquin, seguido por su compañero de zaga Marcelo Suárez, Robson Matheus, Gabriel Villamil y Enzo Monteiro. Estos jugadores tienen una tarjeta amarilla y, en caso de ser amonestados contra Ecuador, se perderán automáticamente el partido ante Paraguay; es por ello que Villegas pretende “cuidarlos”.



El seleccionador nacional manifestó al programa Futbolmanía que su idea inicial es que aquellos jugadores que están en capilla se queden en La Paz, pero que dicha decisión dependerá del rendimiento que vayan mostrando los posibles reemplazantes.



“Espero no tener que llevarlos, pero ese ‘espero que no’ está condicionado al buen rendimiento de los jugadores que podrían suplir a los habituales titulares”, indicó Villegas.



“Si los puedo cuidar, lo haré; y si veo que hay algún puesto en el que no podamos suplir, habrá que arriesgar. Pero la idea principal es cuidarlos”, añadió.



En caso se de esta figura, los jugadores en capilla se entrenarán en La Paz con un cuerpo técnico que seguirá las directrices de Villegas. También serán parte de esta preparación Carmelo Algarañaz, Miguel Terceros y Roberto Carlos Fernández.



Algarañaz no puede jugar en Ecuador ya que está suspendido por acumulación de tarjetas amarillas; por lo tanto, recién podrá reaparecer frente a Paraguay. En el caso de Terceros, Villegas anticipó al dar a conocer la nómina que el jugador del Santos FC no sería tomado en cuenta para viajar a Guayaquil, ya que se encontraba recuperándose de un virus; sin embargo, el lunes volvió a jugar en su club y la decisión de Óscar puede cambiar.



Finalmente, Fernández permanecerá en La Paz también por decisión técnica. Esta noticia fue confirmada el miércoles a El Deber Sports por una fuente cercana a la Verde.



“No viajará”, respondió la fuente tras ser consultada por uno de nuestros periodistas. El principal motivo de la ausencia del lateral izquierdo, habitual titular en el equipo de Óscar Villegas, se debe a las largas horas de viaje que deberá realizar para sumarse a la selección en La Paz.



Fernández jugará este domingo con su club en Rusia y, una vez finalice el partido, emprenderá vuelo rumbo a Bolivia. Su arribo está previsto para el martes 12, mismo día en que la Verde partirá hacia Guayaquil, sede del partido ante Ecuador.