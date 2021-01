Villegas: “Vamos a intentar devolverle la identidad a Blooming”

Escucha esta nota aquí

“Vamos a intentar devolverle la identidad a Blooming”, dijo Eduardo Villegas, después de firmar como el nuevo director técnico de la academia cruceña. Su objetivo es que un buen rendimiento del equipo se refleje en resultados. Trabajará en conjunto con las divisiones menores, que están a cargo del argentino Hernán Meske, para seguir promoviendo nuevas figuras con el sello bluminista.

En el mano a mano con DIEZ, Villegas también agradeció por la confianza depositada en su cuerpo técnico. Reveló que le pidió a la dirigencia que retenga a José María Carrasco, que tiene un pie en Bolívar, y a José Vargas, aunque este último decidió irse. Además, descartó la llegada del defensor Edward Zenteno, ligado por varios años a Wilstermann.

_ ¿Qué lo motivo a aceptar este desafío de dirigir a Blooming?

Fueron varios factores. El primero es que Blooming es un equipo grande, también porque en 1988 fui uno de sus jugadores. Además, es un equipo que ha disputado torneos internacionales. Tiene una excelente infraestructura y trabaja en la formación de nuevos talentos, eso es el sustento de los clubes. Si bien el club está mal económicamente, tiene ese respaldo. Las divisiones menores son su mayor capital. En la actualidad, tiene buenos jugadores, no por nada hizo una buena campaña en el anterior torneo, aunque el receso obligado por la pandemia le produjo un desequilibrio.

_Usted reconoce que Blooming afronta una crisis económica, ¿conversó con la dirigencia para que usted y sus jugadores no sufran los efectos en esta nueva temporada?

Por supuesto, me han informado lo que Blooming está viviendo. Sí, la situación es real, pero reversible porque se trata de la economía. Existen otros aspectos que no son tan sencillos de transformar, como la idea futbolística, si es que no se la encontrara. La economía se puede mejorar a través de los logros deportivos, con el buen rendimiento de los futbolistas. Si los resultados son buenos, estoy seguro que se puede captar mayor cantidad de socios y más empresas pueden apoyar al club. Así es la dinámica del fútbol.

_Se anunció la llegada de Santos Navarro, Carlos Ribera, Marco Daniel Vaca y Ricardo Pedriel. Además, fue renovado el contrato con Rafael Barros, Fernando Arismendi, Joselito Vaca, José Peñarrieta, Richard Spenhay y la ampliación con Edward Vaca.

¿En qué líneas más necesita reforzar el equipo?

Necesitamos un zaguero central, un volante ofensivo y probablemente, un centrodelantero. Estamos en la búsqueda, pero no es fácil cuando la economía no está muy bien. Apuntamos a la motivación para conseguir un logro deportivo importante. El jugar en un equipo grande puede estimular para que los futbolistas tengan un buen rendimiento. Queremos resaltar la cantidad y calidad de jugadores jóvenes, con un enorme potencial que tiene el club, tal vez hoy no estén en el tope de su rendimiento, pero lo pueden ir alcanzando. Si Blooming no vende a sus talentos por unos dos años, quizás no ingrese dinero, pero esos chicos pueden conseguir una clasificación a un torneo internacional.

_Requiere de un defensor central, esto quiere decir que José María Carrasco dejará Blooming…

Ese es un detalle importante, si Carrasco se va ahora, Blooming puede ganar dinero por la formación, pero si lo dejamos un año o dos más en el club, creo que no se iría a Bolívar, sino a México o a Europa. Esas determinaciones complican pero también pueden generar buenos ingresos económicos. Nada está dicho todavía, se puede ir o permanecer en el club.

_¿Le expresó su punto de vista a la dirigencia?

Por supuesto, se lo he comentado, pero las decisiones no las tomo yo, son institucionales. Hicimos la sugerencia. También, le hemos solicitado que se quede José Vargas, pero no fue posible porque él está optando por otro camino.

_ ¿Edward Zenteno está en sus planes?

Oficialmente la dirigencia no me ha comentado nada. Hemos visto algunas publicaciones, pero en el club no existe ese nombre como posible contratación.

_¿Qué Blooming podrá ver el hincha en esta nueva temporada?

Desde sus inicios, Blooming tiene una identidad futbolística, por eso lo llamaron ‘la academia’ y no fue por poco porque siempre jugó bien. Nosotros, a través de nuestro trabajo, vamos a intentar devolverle la identidad a Blooming; buscaremos que juegue bien y que gane partidos.

- Blooming es un equipo formador de talentos, ¿de qué manera trabajará con las divisiones menores?

Vamos a seguir respaldando a las divisiones menores. Según las estadísticas, Blooming es el equipo que más jugadores ha transferido a otros clubes en el último tiempo (José Sagredo, Paúl Arano, Roberto Fernández y César Menacho). Hay varios futbolistas que alcanzaron su máximo rendimiento y están en otros clubes (Leonardo Vaca, Álex Arano, Rubén Cordano y José Vargas). Eso es la confirmación de que se están haciendo las cosas bien. Tenemos que trabajar conjuntamente con el responsable de las divisiones menores, Hernán Meske. Tenemos en esa especialidad a Óscar Villegas (que forma parte de su cuerpo técnico) para que sea nuestra conexión y que, permanentemente, tengamos a chicos buscando llegar al primer plantel.

_¿Trae a su habitual cuerpo técnico?

Sí, estamos todos. Óscar (segundo entrenador), Jaime Jemio (ayudante de campo), Jaime Jiménez (preparador físico) y Roberto Ariñez (preparador de arqueros).

_¿Cuál será su planificación para iniciar este nuevo reto?

Queremos tener una pretemporada de dos semanas, aproximadamente. Inicialmente el trabajo se realizará en las instalaciones del club e intentaremos ir a otro lugar para realizar entrenamientos extras, como el trabajo de arena.

_¿Cuándo inicia su trabajo?

Estamos supeditados a que las autoridades en salud nos autoricen una fecha de inicio. También a que la dirigencia del fútbol nacional establezca cuándo comenzará el torneo. Tenemos que ajustar nuestro cronograma porque la planificación ya la tenemos lista.

_¿Qué le dice al hincha de Blooming que está ansioso por celebrar un título?

Les pido que nos apoyen. Seamos positivos. Sé de su exigencia y de su entusiasmo para alentar al equipo. Les agradezco por recibirnos en el club, estoy plenamente convencido de que vamos a devolverle ese respaldo y cariño con buenos resultados.