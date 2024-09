“Vine a competir, quiero aprovechar esta oportunidad”, indica Alejandro Torres sobre su convocatoria a la Verde

“Uno siempre entrena para llegar a la selección; es un orgullo estar aquí. Vine a competir . Veo que hay un buen grupo ; me recibieron bien desde el primer día. Desde la anterior fecha de Eliminatorias se ve un equipo unido ; se ha demostrado que esta selección puede dar más. Yo vengo a aportar mi granito de arena ”, indicó Torres.

“No sé si es el mejor momento de mi carrera, pero estoy bien; esperé mucho tiempo para tener esta oportunidad, y hoy en día, gracias a la confianza del entrenador Óscar Villegas, se me está dando. No me queda más que aprovecharla”, añadió sobre su presente futbolístico en Oriente Petrolero.