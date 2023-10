Vinicius vuelve a Europa en un Nápoles-Real Madrid por el liderato

El conjunto italiano lidera la llave C empatado a puntos con el equipo madridista, tras imponerse ambos en sus respectivos compromisos contra Unión Berlín y Braga el pasado 20 de septiembre.



En la ajustada victoria sobre el Unión Berlín (1-0), el Real Madrid no pudo contar con Vinicius, que ha vuelto a los terrenos de juego la pasada semanas tras algo más de un mes de baja por una lesión muscular.



El brasileño, después de tener sus primeros minutos el miércoles contra Las Palmas, fue titular en el triunfo contra el Girona (3-0) del sábado, donde no pudo marcar, aunque todo apunta a que repetirá el martes en el estadio Diego Armando Maradona.



"Me he sentido bien después de un mes fuera", decía Vinicius tras la victoria contra Las Palmas, admitiendo que "tengo que seguir mejorando para coger ritmo de juego".



- "Le falta un poco de chispa" -

Esa es la línea que parece querer seguir el técnico Carlo Ancelotti con su pupilo, al que retiró tras 70 minutos de juego contra el Girona.



"Le falta un poco de chispa, porque es un mes sin jugar, pero estos 70 minutos le han venido bien", aseguró el entrenador merengue.



Vinicius, autor de siete goles la pasada temporada en la Champions, es una de las bazas por las que apuesta el club blanco para aportar goles tras la salida de Karim Benzema.



El brasileño, autor de 23 goles y 21 asistencias la pasada temporada, apenas ha podido marcar un tanto en la actual antes de caer lesionado a los 20 minutos del tercer partido de la temporada contra el Celta.



El Real Madrid cuenta con su regreso y la vuelta a su mejor forma para aumentar su eficacia de cara a la portería contraria sostenida por el centrocampista inglés Jude Bellingham, autor de 7 de los 17 tantos merengues esta temporada.



"Se ha adaptado muy bien al equipo y está demostrando toda la calidad que tiene", dijo Ancelotti este lunes sobre su jugador inglés.



El flamante fichaje apuntala junto a Joselu el ataque blanco, en el que Rodrygo no acaba de despegar con un único gol en nueve encuentros.



El partido del martes podría ser una nueva ocasión para Rodrygo de reencontrarse con el gol en la vuelta de Ancelotti a Nápoles, equipo al que entrenó durante temporada y media entre 2018 y 2019, llevando al equipo a una segunda plaza liguera.



"Es una vuelta al pasado a una ciudad en que viví momentos muy positivos. El parido de mañana va a ser el más difícil de la fase de grupos. No quiero decir que estamos acostumbrados, pero la camiseta del Real Madrid pesa mucho", dijo Ancelotti.



- Osimhen, principal peligro -

El equipo merengue intentará el martes seguir con su buena dinámica contra el principal rival del grupo, que en su estreno en Champions sufrió para imponerse 2-1 al Braga portugués.



"Todavía es pronto para presentar este partido como el que decida quien acabará primero de grupo", advirtió el técnico del Nápoles, Rudi Garcia.



El conjunto italiano, ganador de su campeonato la pasada temporada, llega el encuentro en una racha ascendente tras un irregular inicio de temporada y con su delantero nigeriano Victor Osimhen, máximo goleador del equipo con cinco tantos en su liga, en plena forma.



"Osimhen es muy poderoso", advirtió Ancelotti.



Equipos probables:



Nápoles: Meret - Di Lorenzo, Ostigar, Natan, Olivera - Anguissa, Zielinski, Lobotka - Raspadori, Kvaratskhelia, Osimhen. Entrenador: Rudi Garcia (FRA)



Real Madrid: Kepa - Carvajal, Nacho, Rüdiger, Mendy - Tchouaméni, Kroos, Fede Valverde, Bellingham - Vinicius, Rodrygo. Entrenador: Carlo Ancelotti (ITA)



Árbitro: Clément Turpin (FRA)