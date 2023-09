Viscarra, arquero de La Verde: "El sueño es demasiado grande como para que se caiga en el primer partido"

- "Intenté ayudar como pude. El segundo tiempo se nos fue de las manos muy rápido. Queríamos competir hasta el último minuto. El martes tenemos una final (ante Argentina)".



- "Nos jugamos el sueño de todos los bolivianos (ir al Mundial). Somos responsables de eso. No tenemos tiempo para lamentarnos".



- "La derrota no nos tiene que cambiar la mentalidad. El cambio (en el juego) se va a notar, queremos ser protagonistas en La Paz. El sueño es demasiado grande como para que se caiga en el primer partido".



- "Me formé aquí, en el Vitória de Brasil. Jugar aquí fue un sueño. Haberlo logrado me motiva para mejorar y ayudar a mi Selección. Tuvimos errores y eso nos sirve para mejorar y no volverlos a cometer"



- "Van a ver la fortaleza de Bolivia en La Paz".