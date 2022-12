Vlahovic, titular con Serbia en duelo decisivo contra una Suiza sin Sommer

Dusan Vlahovic, delantero de la Juventus, partirá por primera vez como titular con Serbia en Qatar-2022 en el último partido de la fase de grupos, en el que ambos equipos tienen opciones de clasificar a los octavos de final.



Arrastrando una pubalgia, el espigado ariete solo ha jugado hasta ahora la media hora final de la derrota en el debut ante Brasil (2-0).



A la búsqueda de un triunfo imprescindible, Serbia intentará dar más mordiente al ataque con la entrada de Vlahovic por el mediocampista Nemanja Maksimovic en el único cambio respecto al once que empató 3-3 con Camerún.



Suiza no contará con su arquero habitual, Yann Sommer, por un fuerte resfriado y será sustituido por Gregor Komel, del Borussia Dortmund.



El mediocampista Xherdan Shaqiri, baja ante Brasil por molestias físicas, regresará también en el lugar de Fabien Rieder y el defensa Fabian Schär relevará a Nico Elvedi.



Suiza, segunda del Grupo H con 3 puntos, se aseguraría el boleto con un triunfo ante Serbia, última con 1.



Un empate, en cambio, dejaría a los suizos a merced de una eventual victoria de Camerún, tercera con 1 punto, ante ya la clasificada Brasil (6) en el otro juego.



Serbia necesita sumar los tres puntos ante Suiza y esperar que Brasil no pierda ante los 'Leones Indomables'.



El duelo, de alta carga política ante el origen kosovar de varios futbolistas suizos, arrancará a las 15:00 en el estadio 974 (44.089 asientos) de Doha.



- Alineaciones confirmadas:



Serbia: Vanja Milinkovic-Savic - Nikola Milenkovic, Milos Veljkovic, Strahinja Pavlovic - Andrija Zivkovic, Sergej Milinkovic-Savic, Sasa Lukic, Filip Kostic - Dusan Tadic (cap), Dusan Vlahovic y Aleksandar Mitrovic.



Seleccionador: Dragan Stojkovic (SER)



Suiza: Gregor Komel - Silvan Widmer, Manuel Akanji, Fabian Schär, Ricardo Rodríguez - Remo Freuler, Djibril Sow, Granit Xhaka (cap), Ruben Vargas, Xherdan Shaqiri - Breel Embolo.



Seleccionador: Murat Yakin (SUI)



Árbitro: Fernando Rapallini (ARG)