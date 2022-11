Volpato, figura de la Roma, rechazó disputar el Mundial con Australia para concentrarse en su futuro

El seleccionador de Australia, Graham Arnold, explicó este miércoles que Cristian Volpato, el joven centrocampista del AS Roma, rechazó varios intentos para convencerlo de que juegue con los Socceroos en el Mundial de Catar.



El futbolista de 18 años nació en Sídney, pero, a nivel de selecciones, ha jugado por el momento con las selecciones italianas Sub-19 y Sub-20.



Volpato debutó en Serie A el año pasado y marcó dos goles en cinco partidos en el campeonato, con un tanto y una asistencia en la victoria por 3-1 en Verona hace diez días.



Arnold, que anunció el martes su grupo de 26 jugadores para Catar, declaró que había intentado persuadir a Volpato "hasta las 23h00" de ese día, pero que respeta su decisión.



"No es mi decisión. He hablado con Cristian ayer tres veces, y antes de ello, lo había hecho en varias ocasiones", dijo a los periodistas.



"Le dije más o menos ayer que estaba en la convocatoria de los 26. Pero él quería reflexionar y hablar con su entorno para que le ayudara a orientar su carrera", añadió el entrenador.



"Ayer me contactó y declinó la oferta de jugar con Australia en la Copa del Mundo", resumió Arnold, que incluyó al delantero Garang Kuol, de 18 años, futuro fichaje del Newcastle United, en su grupo para Catar.



Tras haber sido objeto de críticas por parte de los aficionados australianos en las redes sociales, Volpato escribió en Instagram que no había tomado todavía una decisión sobre su futuro internacional.



"Solo estoy en el inicio de mi carrera profesional y estoy totalmente concentrado en la continuación de este proceso en la Roma", explicó.



"Tomar cualquier decisión precipitada sobre mi futuro internacional en este momento tan precoz puede ser extremadamente prematuro", según el jugador.



Su entrenador en la Roma, José Mourinho, declaró que Volpato no debería precipitarse a la hora de comprometerse con Italia o Australia.



"Está actualmente en una fase de desarrollo, donde debe concentrarse en la construcción de su futuro y no sobre algunas decisiones que tal vez otros quieren avanzar para acelerar un proceso que no debe ser acelerado", afirmó el portugués.