Volvió el capitán: Luis Haquin es convocado en el Ponte Preta

Y un día volvió... Tuvieron que pasar más de cinco meses para que Luis Haquin, el capitán de la selección boliviana, fuera convocado a un partido con su club, el Ponte Preta, que milita en la segunda división del fútbol brasileño. Esto ocurrió el miércoles en un duelo correspondiente a la fecha 33 del Brasileirão Serie B, frente al Brusque, donde el Ponte Preta hizo respetar su localía y se impuso 2-0, resultado que lo aleja de la zona de descenso.



Si bien Haquin no sumó minutos, ya que permaneció en el banco de suplentes, es importante que vuelva a ser considerado en el primer plantel de su club, pensando en los próximos compromisos que deberá afrontar con la Verde en las Eliminatorias Sudamericanas.



La última vez que el defensor cruceño estuvo en cancha con el Ponte Preta fue el 26 de mayo, en la derrota 2-0 frente al Ituano, donde jugó un total de 45 minutos.

Tras ese encuentro, tuvo que unirse a la selección boliviana para afrontar la Copa América en Estados Unidos, donde disputó todos los partidos del torneo, incluidos los amistosos previos.



Durante la Copa América, el torneo brasileño no se detuvo y los malos resultados acorralaron al Ponte Preta, obligando a la directiva del club a destituir al director técnico João Brigatti, quien solía contar con frecuencia con Haquin. En lugar de Brigatti llegó Nelsinho Baptista, que no coincidió con el defensor desde un inicio, ya que este estaba en el torneo continental y decidió enviarlo a la “congeladora”.



Los meses pasaron y el Ponte Preta no logró levantar cabeza bajo la dirección de Baptista, lo que obligó al club a cambiar nuevamente de entrenador. Recientemente, la directiva anunció a Nené Santana como nuevo director técnico interino del equipo, y este decidió contemplar nuevamente a Haquin en el plantel, llevándolo al banco de suplentes el miércoles.



Centrado en la selección nacional, Haquin tiene la oportunidad de recuperar terreno en su club, sumar minutos y llegar con rodaje a la doble fecha de eliminatorias de noviembre, donde la Verde visitará primero a Ecuador y luego recibirá a Paraguay.



Antes de unirse a la selección, al “Faraón” le esperan tres partidos con el Ponte Preta: este sábado frente al Mirassol, el lunes 4 de noviembre contra el Paysandú y finalmente el 8 del mismo mes ante el Vila Nova.