Volvió la Premier League y nada cambió: victoria del Manchester City y goles de Haaland

El primer gol de la primera jornada de la liga inglesa no tardó en llegar: en el minuto 4, el español Rodri tocó de cabea y el balón fue para Haaland, que de primeras no perdonó ante el arco rival.



Haaland reincidió en el 36, esa vez con asistencia del argentino Julián Álvarez. Su disparo dio en el larguero y terminó entrando.



El tercero y definitivo llegó en el 75, cuando Rodri, autor del gol que dio la Champions al City el pasado junio en la final de Estambul, marcó tras una serie de rebotes en el área.



Haaland anotó ya sus dos primeros tantos en su segunda temporada en la Premier League. En la primera batió récords al acabar con 36 dianas y establecer así un récord en el campeonato, superando los 34 logrados por Andy Cole con el Newcastle en la 1993-1994 y por Alan Shearer con el Blackburn en la 1994-1995.



La mala noticia para el City fue la lesión en el minuto 21 de su jugador belga Kevin De Bruyne, que fue reemplazado por el croata Mateo Kovacic, una de las caras nuevas de los 'Citizens' para el nuevo curso.



Esta victoria inicial en el campeonato suaviza la decepción que supuso haber perdido el pasado fin de semana la Community Shield (Supercopa de Inglaterra) al caer en la tanda de penales (4-1 después de empate 1-1) ante el Arsenal en el estadio londinense de Wembley.



En la segunda jornada, el listón se eleva para los hombres de Josep Guardiola, ya que recibirán al Newcastle, cuarto clasificado en la última temporada.



El Burnley, recién ascendido a la élite, regresa a la primera división con una derrota tan clara como lógica. Su entrenador, el belga Vincent Kompany, no pudo amargar la noche a su antiguo club, el City, donde vivió algunos de sus mejores momentos como jugador.