Willian deja el Corinthians de Brasil tras reiteradas amenazas en redes sociales

El mundialista brasileño Willian rescindió este viernes su contrato con el Corinthians , alegando reiteradas amenazas en redes sociales contra su vida y la de su familia debido al desempeño de los paulistas, eliminados por Flamengo en cuartos de final de la Copa Libertadores. "Willian nos pidió su rescisión. Estamos tristes por no tenerlo más tiempo y porque su paso no fue lo que esperábamos. Pero tenemos que tener aquí a quien esté feliz", dijo el presidente Duilio Monteiro Alves en un video publicado por el club. El volante, de 34 años, regresó en agosto de 2021 al equipo en el que debutó como profesional y con el que tenía contrato hasta diciembre de 2023. Según medios locales, ha tenido acercamientos con el Fulham inglés. El extremo, que llegó procedente del Arsenal de Inglaterra, y su familia eran infelices en Sao Paulo debido a las reiteradas amenazas que recibían en redes sociales, alguna de ellas denunciada ante las autoridades. - Si Corinthians perdía, recibía amenazas -

"Siempre que Corinthians perdía y si yo no jugaba bien, mi familia recibía amenazas, insultos en las redes sociales. Mi esposa, mis hijas, después de un tiempo empezaron a atacar también a mi padre, a mi hermana", dijo el atleta al portal Globo Esporte.



"Se normalizan esas situaciones, romantizando las agresiones y todas esas cosas que suceden en el fútbol brasileño", afirmó, sobre ataques de los hinchas a los buses que trasladan a los jugadores e invasiones a los centros de entrenamientos de los clubes.



Aunque era titular inamovible en el once del entrenador portugués Vítor Pereira, el exinternacional brasileño reconoció que su rendimiento estuvo por debajo de lo esperado en su segunda etapa con los albinegros.



En total, anotó un gol en 45 partidos del Brasileirao, Copa do Brasil, Campeonato Paulista y Libertadores.



"Mi desempeño no fue lo que yo esperaba, pero nunca fui un jugador de hacer 20 o 30 goles por temporada", señaló a ESPN Brasil el miércoles.



Willian, quien en Europa también militó en el Shakhtar Donetsk ucraniano y en el Chelsea, deja al Corinthians tres días después de la eliminación ante el poderoso Flamengo (3-0 en el global) en cuartos de la Libertadores.



Los paulistas son segundos en la liga con 39 puntos en 21 juegos, seis menos que el líder Palmeiras, al que enfrentarán el sábado, y perdieron 2-0 con Atlético Goianiense en la ida de los cuartos de la Copa do Brasil.