Wilstermann alzó vuelo en el Tahuichi: venció 2-0 a Real Santa Cruz

Wilstermann debutó con victoria en el torneo Clausura. El conjunto cochabambino golpeó en los mementos justos y. venció 2-0 a Real Santa Cruz en el estadio Ramón Tahuichi Aguilera, gracias a un doblete del argentino Ariel Nahuelpán. Los dos goles del aviador llegaron a través del punto penal. Por su parte, Real Santa Cruz, de pobre rendimiento colectivo e individual arrancó el certamen con pie izquierdo.



Los primeros 45’ fueron parejos, Real Santa Cruz tomó la iniciativa y tuvo algunas ocasiones para abrir el marcador pero sus delanteros no acertaron. Por su parte, Wilstermann tardó un poco más en reaccionar y cedió la pelota en el primer cuarto de hora.



Los dirigidos por Gastón Ramondino se fueron metiendo de a poco en el partido y empezaron a crear sus mejores jugadas desde las bandas, sin embargo ninguna aproximación fue de real peligro.



Por momentos, el partido se ‘picó’ con cruces entre jugadores de ambos equipos. La pierna fuerte empezó a decir presente en el desarrollo de las acciones, pero el juez Gabriel Mendoza advirtió, sentó presencia y calmó los ánimos.



En la recta final del primer tiempo la disputa se centró en el mediocampo, muchas imprecisiones en Real y Wilstermann que nunca llegaron a desarrollar un juego visible y asociado. Cuando parecía que no habrían más emociones, el árbitro cobró una clara mano en el área de Real Santa Cruz; penal para Wilstermann.



Ariel Nahuelpan se paró frente al balón y con pierna izquierda remató fuerte al medio para vencer la resistencia de Diego Zamora. Fue el 1-0 con el que se fueron al descanso.



En el complemento, Real Santa Cruz se vio obligado a adelantar líneas en su afán de encontrar el empate, esto generó que otorgue algunas licencias en su última línea.



A los 57’ llegó el baldazo de agua fría para el local. Luego de otra mano dentro del área, el juez no dudó el cobrar el segundo penal de la noche a favor de Wilstermann.

Nuevamente apareció Ariel Nahuelpán para cruzar su remate y decretar el 2-0 definitivo.



De ahí en adelante, el conjunto albo se vio desdibujado y perdió el control de las acciones, aunque sobre el final del partido jugó en campo rival con la firme intención de llegar al descuento. En la última jugada Yohan Parra se fue expulsado en el local tras cometer una fuerte infracción.