Wilstermann igualó sin goles ante The Strongest en un emocionante encuentro

El partido comenzó con un dominio inicial de The Strongest, que tuvo una clara oportunidad de abrir el marcador al minuto 10 tras un posible penal a favor del tigre. El árbitro había indicado que no habo infracción contra Enrique Triverio, y mantuvo su decisión tras revisar la jugada en el VAR. Jordy Alemán no se dejó influenciar y no sancionó la pena máxima.



Wilstermann reaccionó y poco a poco se adueñó del control del juego, generando peligro en el arco paceño. Al minuto 17', un tiro libre magistralmente ejecutado por Rodrigo Amaral rozó el palo izquierdo de la portería defendida por Guillermo Viscarra.



El rojo cochabambino continuó dominando el partido durante el segundo tiempo, con Rodrigo Amaral como figura descollante. El uruguayo generó las mejores ocasiones de gol para Wilstermann, pero no pudo concretar ninguna de ellas.



The Strongest, por su parte, se defendió con orden y supo aguantar el vendaval ofensivo local, rescatando un valioso punto de su visita a Cochabamba.



Con este empate, Wilstermann se mantiene en el tercer puesto de la tabla de posiciones con 4 puntos, mientras que The Strongest se ubica en el cuarto lugar con las mismas 4 unidades. La diferencia de gol los separa y ordena detrás de Aurora (que también suma 4).