Wilstermann: 'Pipo' Giménez y un año para el olvido

Arnaldo 'Pipo' Giménez es una de las figuras de Wilstermann y un referente del club. Jugador experimentado, cabeza del grupo y capitán con 36 años, no pudo guiar a su equipo para ser campeón en una temporada para el olvido.

Enero: Fue amenazado por la propia barra brava de Wilstermann y despedido del club

"Me siguieron estos cuatro tipos para apretarme y amedrentar a mí y a mi familia. Fue un tal Lucho que es de la barra y me pidieron que haga todo lo posible para que volvamos a entrenar y que ellos se comprometían a que a fin de mes nos iban a pagar", afirmó Giménez. Esto sucedió en medio de los problemas económicos del club, cuando los jugadores estaban en paro por falta de pagos.

Febrero: En Aurora son "10 gatos locos"

Marzo: La denuncia por "Cara de Kiwi"

En medio de la crisis económica y dirigencial de Wilstermann, Giménez 'festejó' que Gary Soria (presidente de ese momento) ya no se aparecía por el club. "Qué lindo es venir a entrenar y saber que ya no estás en el club, Cara de Kiwi. Nunca más nos vas a joder".

Si bien no lo etiquetó ni mencionó, Soria lo tomó personal y decidió denunciar a Pipo de inmediato alegando calumnias e injurias.

Julio: 'Quemó' a Marcelo Suárez

El arquero paraguayo chocó contra el defensor nacional, criticándolo por su desesperado deseo de llegar a Bolívar. "El caso Marcelo Suarez creo que lo va a decidir la dirigencia, el que no quiera estar en Wilstermann tiene las puertas abiertas para irse, creo que en estos casos uno tiene que ser agradecido en la vida, hay que tomar buenas decisiones, creo que es un chico joven que se está equivocando en su actuar, cada uno tiene derecho a crecer, pero no es la manera de hacer las cosas", cuestionó el guardameta.

"Nadie lo conocía a Marcelo cuando estaba en Oriente, nunca lo vi jugar, pero él vino, trabajo con nosotros, lo ayudamos en su crecimiento personal pero su actuar no estuvo bien", agregó el mismo Pipo Giménez.

Julio: Las críticas hacia Mauricio Soria, Gastón Rodríguez y la prensa

Giménez fue criticado durante todo el año por perder el tiempo y hacer correr los minutos de los partidos cuando Wilstermann va ganando. Luego de haber jugado contra Blooming, tiró contra la prensa y periodistas: "Parte de la prensa dice que me la paso haciendo tiempo, y de repente es gente que ni ha pateado una pelota en su vida y están haciendo comentarios (...) Hablan porque logro los resultados que quiero (…) Si tengo que hacer tiempo lo voy a hacer, y no lo voy a dejar de hacer por periodistas que no han pateado nunca una pelota".