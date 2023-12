Wilstermann podrá habilitar jugadores para la temporada 2024

Fútbol

Escuela cruceña de fútbol se consagró campeona en un campeonato Sub-7 de Tarija

La Escuela Planeta Fútbol Club conquista el Campeonato "Tarija la Linda", destacando en las categorías Sub 8 y Sub 7. Dirigidos por Daniel Flores López y Juan Carlos Moscoso, forman no solo futbolistas, sino campeones. El respaldo de padres y comunidad fue clave en este triunfo.