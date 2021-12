Wilstermann recaudó 580 mil dólares por transferir a Giménez, 'Pato' Rodríguez y Reyes

Escucha esta nota aquí

Wilstermann se desprendió de tres de sus figuras para tener ingresos que le servirán para pagar deudas.

Lo dijo Grover Vargas, presidente del club aviador, quien el viernes informó que el arquero paraguayo Arnaldo Giménez fue cedido a Always Ready, club que le pagará 90 mil dólares por la transferencia.

El defensor yacuibeño Sebastián Reyes ($us 115.000) y el volante argentino Patricio Rodríguez ($us 375.00) pasaron a Bolívar por un total de $us 490 mil.

“Bolívar ya hizo la mayoría de los pagos y estamos negociando para solucionar los problemas (por deudas con otros futbolistas)”, dijo Vargas a la prensa cochabambina.

