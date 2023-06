Wilstermann superó (3-2) a Oriente Petrolero y dejó la cola

Jorge Flores debutaba en este partido con la casaca del equipo albiverde y tuvo un estreno amargo debido a su expulsión. Recordemos que el lateral izquierdo llegó a Oriente procedente de Always Ready.

Otros jugadores que debutaron en el equipo cruceño fueron Edemir Rodríguez, ex Real Santa Cruz; y Sebastián Reyes, ex Palmaflor, que también fueron contratados en esta ventana del libro de pases. Por su parte, Hugo Rojas, ex Palmaflor también, ingresó en el segundo tiempo en lugar de Christian Árabe.