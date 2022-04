Wilstermann tiene una misión difícil este martes ante Everton en Chile

Escucha esta nota aquí

Wilstermann debutará este martes en la fase de grupos de la Copa Sudamericana. Enfrentará, desde las 20:30, hora de Bolivia, a Everton de Chile, que jugará este torneo tras ser eliminado en la Copa Libertadores.

Con este encuentro se abrirá el grupo D. Se jugará en el estadio Sausalito, del balneario de Viña del Mar. El arbitraje estará a cargo del argentino Yael Falcón.

Los aviadores encararán este duelo al dejar en el camino a Guabirá en la primera fase de la Sudamericana. Everton logró pasar la segunda fase de la Libertadores, en la que eliminó al venezolano Monagas, pero en la fase 3 -cuyos ganadores avanzaban a la fase de grupos- no pudo con Estudiantes de La Plata y quedó eliminado. Sin embargo, logró un cupo en la Sudamericana, en la que sueña llegar lejos.

Mala racha –

Wilstermann pasa por una racha negativa en el torneo Apertura de la División Profesional. En su último encuentro cayó de local contra el modesto Real Tomayapo y quedó en el penúltimo lugar del grupo B del torneo-2022.

Su técnico, el chileno Miguel Ponce, fue contratado en diciembre de 2021 para entrenar un plantel que la dirigencia preparó para llegar lo más lejos posible en la Sudamericana. Pero los últimos resultados han puesto en duda la continuidad del DT.

"Tenemos un equipo con varias figuras, una planilla muy alta, creo que lo que está fallando es la parte técnica", dijo Renán Quiroga, vicepresidente de Wilstermann.

- Un histórico

Everton integra el Grupo D junto al poderoso Sao Paulo, el favorito a ganar la serie y clasificar a octavos, Wilstermann y el peruano Ayacucho.

Su primer escollo será Wilstermann, un desconocido para Everton que jugará su tercera Sudamericana y que llega al encuentro de ida en alza en el torneo chileno.

Tras un inicio vacilante, Everton está actualmente en el sexto lugar con 13 unidades, luego de ganar el fin de semana 3-1 a La Serena de visita.

"Sao Paulo me parece que no necesita presentación, equipo brasileño histórico de las dos competencias más importantes que hay en el continente. El equipo peruano y boliviano tienen ese plus de jugar en la altura, también tienen atributos deportivos, no es justo focalizar sólo en la altura porque es un extra", dijo Francisco Meneghini, técnico de Everton.

Probables alineaciones

Everton: Fernando De Paul – Rodrigo Echeverría, Julio Barroso, Diego Oyarzun – Cristopher Medina, Benjamín Berríos, Alvaro Madrid, Alex Ibacache – Juan Cuevas, Lucas Di Yorio e Ismael Sosa. DT: Fernando Meneghini.

Wilstermann: Luis Cárdenas – Ramiro Ballivián, Robson Dos Santos, Maximiliano Ortiz, Edzon Pérez – Cristhian Machado, Raúl Castro, César Menacho, Cristián Chávez – Humberto Osorio y Andrés Chávez. DT: Miguel Ponce.

