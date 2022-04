Wilstermann y Royal Pari empataron (2-2) en un partido jugado a todo ritmo

Escucha esta nota aquí

En un buen partido, Wilstermann y Royal Pari empataron (2-2), la noche de este sábado, en el estadio Félix Capriles de Cochabamba. El cotejo, por el grupo B del torneo Apertura, cerró la jornada sabatina correspondiente a la novena fecha. Con el empate el representativo cruceño se metió en zona de clasificación, mientras que los aviadores siguen en el antepenúltimo puesto de la serie.

El inicio del partido fue frenético, porque al primer minuto de juego el conjunto inmobiliario sorprendió y se puso en ventaja a través de Joel Amoroso (1’), que empalmó un centro enviado desde la izquierda.

La reacción del cuadro aviador no se dejó esperar, ya que de inmediato logró el empate por intermedio de Andrés Chávez (2'), que aprovechó una falla de Eduardo Álvarez, que en su afán de proteger el balón no hizo más que regalar la pelota al argentino, que no falló.

Royal Pari pudo ponerse otra vez en ventaja, pero Gilbert Álvarez desperdició un gran oportunidad al hacer estrellar la pelota en el palo derecho del arco defendido por Luis Fernando Cárdenas, en el minuto 26.

El rojo cochabambino volcó el marcador a su favor, a los 32 minutos, cuando Rodrigo Vargas, con un remate potente y rasante, batió la resistencia del portero Jorge Arauz. Cinco minutos después Vargas se tuvo que retirar de la cancha por una lesión en la rodilla, su lugar fue ocupado por otro jugador cruceño, César Menacho.

En el complemento pasó algo parecido a la primera etapa. Apenas reiniciada las acciones, el equipo cruceño llegó al gol. Un centro desde la izquierda fue despejado a medias por la defensa y el rebote lo aprovechó muy bien el colombiano John Freddy Pérez para decretar el 2-2, a los 47 minutos.

Después, el local llegó varias veces con peligro de gol, pero el arquero visitante Jorge Arauz, en una noche inspirada, evitó el gol del desnivel.

Wilstermann ahora es dirigido técnicamente por Sergio Migliaccio, que asumió luego de que el viernes la dirigencia del club aviador decidiera rescindir contrato con el chileno Miguel Ponce, a quien no lo acompañaron los resultados.

El siguiente cotejo del aviador será el martes 19 de abril (20:30) ante Blooming, en Santa Cruz. De su lado, Royal Pari jugará de local en la décima fecha frente a Always Ready, ese encuentro está pactado para el miércoles 20 de abril (15:00).

